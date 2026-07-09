L’avocat de la sénatrice paraguayenne menace Kylian Mbappé d’extradition !

Une affaire qui n’en finit plus. Quelques heures après la victoire de la France face au Paraguay, Kylian Mbappé avait été victime de propos racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne. Si le champion du monde 2018 n’avait, ensuite, pas hésité à répondre, cette dernière en a remis une couche en insultant violemment le capitaine des Bleus. Ce jeudi, l’histoire prend une tournure encore plus importante… En effet, l’avocat de Celeste Amarilla, Guillermo Duarte Cacavelos a menacé Kylian Mbappé d’extradition vers le Paraguay si le capitaine de l’équipe de France ne retirait pas ses propos contre sa cliente.

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Alors que la FFF a fait un signalement au parquet et que celui-ci a ouvert une procédure en France, l’avocat de Celeste Amarilla semble, lui, plus que jamais déterminé. «Celeste n’a pas eu de comportement punissable au Paraguay», a notamment estimé le représentant de la sénatrice auprès de la chaîne locale ABC Cardinal, non sans oublier de rappeler la protection dont bénéficie Celeste Amarilla. «L’immunité parlementaire est une protection dont nous n’avons même pas encore commencé à débattre, car nous estimons que cette question ne peut atteindre le stade de l’application du droit français dès lors que les agissements en cause ne sont pas punissables au Paraguay».

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Une menace sans fondement

Le représentant de la sénatrice paraguayenne veut donc attaquer le joueur tricolore pour diffamation et ainsi l’obliger à comparaître devant la justice de son pays. «Puisque ce qui constitue pour nous de la diffamation ou de la calomnie est également une infraction pénale en France, nous pouvons engager des poursuites contre Mbappé. Il pourrait être extradé pour répondre de ses actes au Paraguay», a d’ailleurs assuré l’avocat de la politicienne sud-américaine. Une menace qui ne repose toutefois sur aucun fondement juridique comme le rappelle l’article 696-4 du Code de procédure pénale français. «L’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française», précise ainsi la loi française.

Outre les textes, il semble aussi difficile d’imaginer le gouvernement du Paraguay, qui s’est désolidarisé de Celeste Amarilla et a présenté des excuses à la France, formuler une demande d’extradition officielle. Bref, Kylian Mbappé ne risque pas grand-chose. Reste à savoir si cette affaire - qui prend une tournure totalement loufoque - ne déstabilisera pas la star du Real Madrid, qui défiera le Maroc dans quelques heures pour une place dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2026.