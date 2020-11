PSG : Marquinhos en défense centrale contre Leipzig

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain reprendra le chemin de la Ligue des Champions. En effet, les derniers finalistes de la C1 accueillent au Parc des Princes le RB Leipzig. Et c'est une rencontre avec beaucoup d'enjeux. Si les Parisiens perdent, ils ne seront pas éliminés, mais leur sort ne sera plus entre leurs pieds. S'ils l'emportent, en revanche, tout reste possible.

Pour ce match, Thomas Tuchel ne disposera pas de Presnel Kimpembe en défense centrale. Il va donc aligner Marquinhos, qu'il met au milieu de terrain habituellement, derrière. « Oui, c'est nécessaire de le mettre en défense centrale. Je pense qu'on va faire ça », a-t-il ainsi déclaré devant la presse. A noter aussi que Thilo Kehrer et Juan Bernat, en ce qui concerne les défenseurs, seront absents aussi.