Lens : Michael Cuisance dévoile les coulisses de sa renaissance inattendue

Identifié très tôt comme l’un des plus grands espoirs de la génération française chez les "1999", Michael Cuisance a connu un coup de frein brutal après son passage à l’Olympique de Marseille. Celui qui avait remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020 est alors redescendu de quelques étages, passant notamment par la D2 italienne et la D2 allemande pour se relancer, avant de signer cet été au RC Lens. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le milieu de 27 ans a raconté les dessous de ce retour au premier plan.

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«J’ai passé des moments un peu plus bas depuis Marseille mais j’ai su rebondir. Surtout, j’ai trouvé ma voie, Dieu m’a beaucoup aidé sur ce point-là. Ce n’est pas facile d’entendre les critiques ou de gérer la célébrité qui arrive quand on est très jeune. Mon orientation religieuse (chrétien catholique) m’a apaisé. J’ai toujours eu cette croyance mais je n’avais jamais pris le temps de creuser, de lire la Bible. La naissance de mon fils en 2022 a été un déclic, j’ai compris que je devais montrer l’exemple à quelqu’un», explique-t-il. «Je suis là aussi pour montrer que rien n’est impossible, qu’on peut aller tout en haut, jouer au Bayern, puis descendre tout en bas, et remonter encore. Le foot est comme ça. Bien sûr qu’il y a eu des moments durs, inutile de mentir. Mais mon retour, c’est un processus global. Ce n’est pas que la D2, c’est aussi le fait d’avoir trouvé ma voie. Je suis devenu quelqu’un de plus ouvert et de plus à l’écoute (…) Dans une carrière, le train peut repasser plusieurs fois. J’en suis la preuve vivante. Je l’ai pris quand j’étais jeune, et il repasse maintenant.»