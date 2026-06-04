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Genk : Ibrahima Cissé attire toute l’Europe

Par Santi Aouna
1 min.
Genk Gent @Maxppp

Ibrahima Cissé attire de plus en plus l’attention de plusieurs cellules de recrutement en Europe. Selon nos informatios, son profil est régulièrement coché par des clubs de Premier League et de Bundesliga, mais aussi en Ligue 1. Des équipes comme Chelsea, Manchester United, Manchester City et Brighton surveillent de près son évolution, sans pour autant avoir entamé de discussions concrètes à ce stade.

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En Allemagne, des clubs comme RB Leipzig et le Borussia Dortmund suivent également son développement, tandis qu’en France, l’AS Monaco fait partie des écuries attentives à son potentiel. Profil jeune, solide physiquement et encore en phase de progression, le jeune attaquant sénégalais de 18 ans séduit surtout par sa marge de développement et sa valeur de revente potentielle, ce qui explique cet intérêt diffus mais constant à travers plusieurs grands championnats.

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