RC Lens : très bonne nouvelle pour Robin Risser

Rentré à Lens ce samedi, Robin Risser va mieux après le choc à la tête subi lors du match des Espoirs face à la Suisse vendredi soir. Touché dès les premières minutes après un contact violent avec l’attaquant helvète Noah Streit, le jeune gardien avait dû quitter ses partenaires, malgré sa volonté initiale de poursuivre. Le staff médical des Bleuets, craignant une potentielle commotion, avait préféré le remplacer rapidement par Ewen Jaouen. Par mesure de prudence, Gérald Baticle l’a ensuite autorisé à quitter le rassemblement et a fait appel à Alexis Mirbach pour compléter le groupe.

Pris en charge désormais par le service médical du RC Lens, Risser a passé ses premiers examens, qui se sont révélés rassurants d’après L’Équipe. Aucun signe de commotion n’a été décelé, ce qui explique l’absence de protocole spécifique. Très performant depuis le début de saison, le gardien de 20 ans pourrait même être disponible dès le week-end prochain pour la réception de Strasbourg à Bollaert-Delelis, un adversaire particulier puisqu’il s’agit de son club formateur.