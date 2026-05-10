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Le message du Real Madrid suite à la disparition du père d’Hansi Flick

Par Jordan Pardon
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

À quelques heures du Clasico qui pourrait couronner le Barça en Liga, le club blaugrana a été frappé par une triste nouvelle. L’entraîneur allemand Hansi Flick a appris la disparition de son père, comme l’a annoncé le FC Barcelone par le biais d’un communiqué. Le Real Madrid a également tenu à adresser un message de soutien au coach catalan.

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Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial.
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«Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès du père de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone. Le Real Madrid présente ses condoléances et toute son affection à sa famille et à ses proches. Reposez en paix.» A noter qu’Hansi Flick tiendra quand même sa place ce soir sur le banc barcelonais.

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