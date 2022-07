Chelsea : Thomas Tuchel a pris sa décision pour Neymar et Cristiano Ronaldo

Le mercato de Chelsea sera forcément animé. D'une part, les Blues ont changé de propriétaire, Todd Boehly et son consortium succédant à Roman Abramovitch et ses équipes. D'autre part, les Londoniens ont perdu plusieurs joueurs importants en fin de contrat, comme Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, ou en prêt, à l'image de Romelu Lukaku reparti à l'Inter.

Conscients que les pensionnaires de Stamford Bridge ont du pain sur la planche, de nombreux agents et intermédiaires tentent de placer des joueurs. Ainsi, Neymar (30 ans, Paris SG) et Cristiano Ronaldo (37 ans, Manchester United) ont été proposés à la nouvelle direction du club. Les contacts existent déjà entre les différentes parties comme nous vous l'avons déjà expliqué dans les deux cas.

TT pas convaincu

Oui mais voilà, un homme hésite. Selon le London Evening Standard, Thomas Tuchel ne serait pas spécialement emballé par ces deux noms. L'Allemand, qui a déjà travaillé avec le Brésilien lors de son passage au PSG, ne semble pas convaincu que son équipe ait besoin d'une superstar pour réussir sa saison. Même si The Athletic explique que le technicien allemand aimerait discuter avec Cristiano Ronaldo pour se faire un avis définitif sur le sujet. On se souviendra d'ailleurs que c'est sans réelle référence que son Chelsea a remporté la Ligue des Champions en 2021.

Conforté par les nouveaux patrons du club, le technicien a un droit de regard élargi sur le marché des transferts cet été. Il s'est par exemple vu promettre au moins six renforts, rappelle le quotidien anglais. Mais, vraisemblablement, TT n'a pas envie de Neymar ou Ronaldo. Il préfère miser sur Raheem Sterling (27 ans, Manchester City), afin de ne pas déséquilibrer son vestiaire. C'est son choix.