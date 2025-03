PSG : les mots forts de Luis Enrique sur Désiré Doué

C’est ce que l’on appelle monter en puissance. Débarqué cet été avec le statut de grand espoir du football français, Désiré Doué avait connu des débuts compliqués avec le PSG. Remplaçant, il n’avait jamais réussi à saisir sa chance lorsque Luis Enrique misait sur lui. De quoi alimenter les critiques et les débats autour d’un joueur acheté pour plus de 50 millions à Rennes. Alors le coach espagnol avait décidé de lancer un petit avertissement à son joueur en conférence de presse. «Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe», avait-il expliqué.

Depuis, on peut dire que l’ailier de 19 ans a adopté la mentalité adéquate. Sur un nuage depuis le début de l’année 2025, Désiré Doué enchaîne les très bonnes performances. Son entrée face à Liverpool, qui a beaucoup fait parler Outre-Manche, a illustré sa forme du moment. Déjà auteur de 7 buts et 11 passes décisives cette saison, ses performances et son impressionnante polyvalence ont fini par convaincre Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a annoncé ce jeudi la liste pour les matches de Ligue des Nations face à la Croatie et Désiré Doué a donc connu sa toute première convocation. Une récompense méritée selon Luis Enrique. Le coach espagnol a abordé le cas de son joueur en conférence de presse ce samedi. Et il a eu des mots forts.

La réussite d’un projet

«Je me souviens que vous l’aviez critiqué. Aujourd’hui ce sont des éloges mais un jour les critiques reviendront, car le haut niveau implique que tu acceptes ça quand tu vas moins bien. Doué a eu besoin de mois d’adaptation. La difficulté de réussir au PSG, quand tu es Français, c’est plus difficile. À Rennes, on avait vu son niveau technique physique et en termes de personnalité. Aujourd’hui, il recueille les fruits de son travail, il reste beaucoup à faire, il est dans le lieu et le club qui lui fallait pour grandir et jouer des matches de haut niveau. Le niveau Ligue des champions, comme je dis aux joueurs, c’est comme la sélection. Tu joues avec et contre les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs», a-t-il ainsi lancé. Surtout, Luis Enrique a estimé que cette sélection avec les Bleus était un message fort envoyé aux futurs joueurs du PSG. Car cela illustre le projet de jeu vendu aux recrues parisiennes.

«Pour Doué, je suis surtout content pour un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a pensé que c’était mieux d’aller à Paris. Ensuite, avec ses performances au PSG, il va en équipe de France, ça me plait beaucoup. C’est important pour les futurs joueurs de se dire qu’au PSG, la façon de travailler permet d’être plus puissant, passer une étape. Je suis enchanté qu’il aille avec les Bleus. (…) C’est aussi un argument pour la direction quand on parle aux joueurs, si tu viens au PSG et accepte ce défi, tu progresses, car on voit des capacités en toi pour aller au plus haut niveau.» Ce dimanche face à l’OM, Désiré Doué risque de débuter en tant que titulaire et pourrait encore montrer toutes ses qualités. De quoi clôturer de la meilleure des manières une semaine déjà marquante sur le plan personnel.

