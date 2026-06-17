CdM 2026 : le golazo de Baturina pour égaliser face à l’Angleterre

L’Angleterre a pris les devants dans ce choc du groupe L contre la Croatie. Harry Kane a du s’y reprendre à deux fois pour ouvrir le score mais tout est déjà à refaire avec l’égalisation signée Martin Baturina.

La suite après cette publicité

Martin Baturina nettoie la lucarne d’un bijou pour battre le gardien anglais ⚽️ La Croatie recolle avec style.

Angleterre - Croatie, 1-1.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #ENGCRO pic.twitter.com/5LAVhQaO9n — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 17, 2026

Le milieu offensif de Côme a profité d’un excellent travail de Pasalic, qui a éliminé Stones d’un magnifique contrôle pour remiser en direction de son partenaire. Baturina a armé et envoyé une lourde frappe dans le but d’un Pickford impuissant.