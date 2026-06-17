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CdM 2026 : le golazo de Baturina pour égaliser face à l’Angleterre

Par Maxime Barbaud
1 min.
Angleterre 4-2 Croatie
winamax
1 1.68 N 3.90 2 5.00 bonus 100€

L’Angleterre a pris les devants dans ce choc du groupe L contre la Croatie. Harry Kane a du s’y reprendre à deux fois pour ouvrir le score mais tout est déjà à refaire avec l’égalisation signée Martin Baturina.

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Le milieu offensif de Côme a profité d’un excellent travail de Pasalic, qui a éliminé Stones d’un magnifique contrôle pour remiser en direction de son partenaire. Baturina a armé et envoyé une lourde frappe dans le but d’un Pickford impuissant.

Pub. le - MAJ le
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