Emerson dévoile ses objectifs avec l’OL

Prêté par Chelsea, Emerson réalise un bon début de saison avec l’Olympique Lyonnais, et a même été récompensé par un but inscrit mercredi face à Troyes (3-1). Mais l’international italien aurait pu ne pas rejoindre l’OL. En effet, il a confié à La Gazzetta dello Sport avoir « parlé avec Spalletti et j'ai donné mon accord à Naples. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Lyon m'a présenté un bon projet et en deux ou trois jours j'ai décidé. Je pense que j'ai fait le bon choix. »

Emerson a conscience que « gagner le championnat sera difficile. Le PSG est dans une autre catégorie » mais pour lui « Lyon a le devoir d'essayer, aussi pour les fans. L'objectif est de retrouver la Ligue des champions. » Concernant son avenir, il a donné rendez-vous à la fin de la saison. Jean-Michel Aulas avait d’ailleurs indiqué avoir « un accord avec Chelsea. S'il y a une offre faite par un club, nous avons la possibilité de nous placer et d’être prioritaires. »