OM : Roberto De Zerbi très heureux de retrouver la victoire au Vélodrome

Après une spirale négative marquée par une seule victoire acquise difficilement contre Auxerre sur les cinq dernières rencontres, dont une défaite difficile contre l’Atalanta mercredi, en Ligue des Champions, au Vélodrome (0-1), l’OM a retrouvé la victoire. Grâce à un large succès obtenu contre Brest (3-0), les Phocéens prennent provisoirement la tête du classement et cela a beaucoup fait plaisir à Roberto De Zerbi.

«Cela a été trois semaines très difficiles. On a joué mercredi, samedi puis samedi et mercredi… c’est un jour en moins et tout change. On n’a pas bien joué contre Angers et l’Atalanta. Les autres matchs, on a mieux joué, mais on a eu moins que ce que l’on méritait. On a manqué de chance. On va attendre la trêve en attendant les prochains matchs. On est partis 7e et maintenant, on est premiers ce soir. Il faut le rappeler. Je suis ravi du jeu proposé, j’ai pris du plaisir avec des joueurs de qualité. On sait jouer au foot, mais on n’y arrive pas tout le temps. C’était quasi la même équipe que contre Angers, mais parfois, cela arrive de mal jouer. L’équipe est forte, il faut comprendre l’aspect physique. Je veux garder la balle et être rapide dans le jeu, comme aujourd’hui. On aurait pu mieux jouer mercredi, mais il se passe des choses compliquées à Marseille. J’en ai parlé pendant une heure à mes joueurs hier, c’est une chance de jouer ici et il ne faut pas rater la moindre occasion», a assuré l’Italien sur BeIN Sports.