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Arsène Wenger devrait renoncer à la présidence de la FIFA

Par Maxime Barbaud
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA, avec Arsène Wenger @Maxppp

Les opposants à Gianni Infantino vont devoir se trouver un autre champion. D’après les informations de L’Equipe, Arsène Wenger ne devrait finalement pas se présenter à la prochaine élection de la FIFA, qui doit désigner son prochain président pour les 4 prochaines années. Ce vote interviendra lors du prochain congrès à Rabat, le 18 mars 2027. Pour beaucoup, l’ancien entraîneur d’Arsenal apparaissait comme le mieux armé pour battre l’actuel président de la FIFA.

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Homme du terrain, il incarnait à la fois une forme d’ouverture sur les autres continents, malgré son statut d’Européen, et a toujours eu d’excellentes relations avec les personnes influentes, en Asie et en Afrique notamment. Son âge (77 ans) semblait également être un avantage puisqu’il n’aurait pas pu prétendre à de nombreux mandats. Autrefois proche d’Infantino, l’Alsacien s’est peu à peu éloigné de lui et de ses positions, surtout lorsqu’il a tenté de vendre des parts de la Coupe du Monde à des financiers proches de Donald Trump. Wenger s’y était opposé publiquement, marquant un peu plus son territoire en vue des élections à venir. Il a fini par se résigner. Les candidats ont jusqu’au 18 novembre pour se présenter.

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