CdM 2026 : après France-Irak, le choc Norvège-Sénégal également frappé par les intempéries

Alors que la rencontre entre la France et l’Irak est interrompue depuis près d’une heure en raison des conditions météorologiques extrêmes à Philadelphie, les supporters des deux sélections continuent d’attendre avec impatience un retour à la normale. Évacués temporairement des tribunes du Lincoln Financial Field après l’activation du protocole de sécurité lié aux orages, ils restent suspendus aux annonces de la FIFA, qui peine pour l’instant à garantir une reprise rapide du match.

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Et les perturbations ne concernent pas uniquement cette affiche du groupe I. L’autre rencontre de la poule entre la Norvège et le Sénégal, disputée au MetLife Stadium dans le New Jersey, a, elle aussi, été impactée par la météo, comme cela avait été annoncé depuis cet après-midi. De fortes averses ont provoqué des retards dans l’accès des spectateurs à l’enceinte, compliquant considérablement l’organisation de la soirée. Une situation qui confirme que les intempéries frappent de plein fouet cette journée de Coupe du Monde sur la côte Est des États-Unis.