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Coupe du Monde 2026, Espagne : très bonne nouvelle pour Lamine Yamal

Par Josué Cassé
Lamine Yamal @Maxppp

Championne d’Europe en titre, l’Espagne défiera l’Argentine de Lionel Messi, ce dimanche, dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce rendez-vous au sommet, la Roja a reçu une très bonne nouvelle…

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En effet, selon l’agence Efe, Lamine Yamal et Pedro Porro se sont entraînés ce vendredi avec le reste de leurs coéquipiers, à deux jours de la grande finale. Des nouvelles rassurantes pour les deux joueurs, qui s’étaient entraînés séparément jeudi après s’être blessés mardi lors de la demi-finale face à la France.

Pub. le - MAJ le
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