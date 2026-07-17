Coupe du Monde 2026, Espagne : très bonne nouvelle pour Lamine Yamal

Championne d’Europe en titre, l’Espagne défiera l’Argentine de Lionel Messi, ce dimanche, dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce rendez-vous au sommet, la Roja a reçu une très bonne nouvelle…

La suite après cette publicité

En effet, selon l’agence Efe, Lamine Yamal et Pedro Porro se sont entraînés ce vendredi avec le reste de leurs coéquipiers, à deux jours de la grande finale. Des nouvelles rassurantes pour les deux joueurs, qui s’étaient entraînés séparément jeudi après s’être blessés mardi lors de la demi-finale face à la France.