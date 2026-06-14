CdM 2026 : l’Écosse assure contre Haïti et prend une option sur la qualification

Porté par des dizaines de milliers de supporters au Gillette Stadium, l’Écosse a réussi son retour en Coupe du monde en s’imposant face à Haïti. Les hommes de Steve Clarke ont fait la différence grâce à une frappe de John McGinn déviée dans les buts haïtiens avant la demi-heure de jeu (1-0, 28e). Malgré ce succès précieux, les Écossais n’ont pas totalement convaincu dans le jeu et étaient souvent mis en difficulté par une équipe haïtienne entreprenante.

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Les joueurs de Sébastien Migné ont en effet livré une prestation courageuse. Emmenés notamment par Jean-Ricner Bellegarde, les Grenadiers ont eu des opportunités pour revenir (34e). La plus grosse occasion est intervenue à cinq minutes de la fin lorsque Frantzdy Pierrot a manqué le cadre de la tête pour égaliser. Une première très encourageante pour Haïti, mais l’Écosse prend bien la tête du classement après le nul entre le Maroc et le Brésil. Pour la prochaine journée, Haïti devra faire face au Brésil, alors que l’Écosse pourrait déjà valider sa qualification contre le Maroc.