Le PSG dévoile son quatrième maillot

Chaque saison, le PSG brille également grâce à ses maillots. Vendus à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde, ces tuniques sont généralement très réussies grâce à l’équipementier Nike qui porte le club de la capitale sous haute estime. Ce mardi, Nike et le club francilien a révélé le quatrième maillot des pensionnaires du Parc des Princes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau maillot risque bien de plaire. Ce quatrième maillot, fourni par Jordan Brand, est noir et est traversé par une ligne centrale rouge. « Principalement noir, avec des teintes de gris anthracite et des nuances de rose, le nouveau maillot affiche une allure sobre et puissante traversée d’une ligne centrale rouge, clin d’œil contemporain subtil à un design fondateur du club », peut-on lire sur le communiqué publié par le club de la capitale. A noter également l’intégration pour la première fois de la technique Cross-Dye, qui apporte des contrastes subtils et des effets de matière uniques. Il remplace ainsi le maillot bleu avec les ailes qui avait été un carton au niveau des ventes l’an dernier et qui avait porté chance aux Parisiens en Ligue des Champions.

