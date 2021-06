JO, France : Adil Rami pose sa candidature

Alors que Sylvain Ripoll doit en ce moment faire face à un casse tête concernant les clubs qui ne souhaitent pas libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo (22 juillet - 7 août), un ancien champion du Monde 2018 s’est officiellement proposé au sélectionneur des Espoirs. En effet, Adil Rami (35 ans), qui évolue désormais en première division portugaise du côté de Boavista, a expliqué pouvoir être libéré par son club, contrairement aux Rennais par exemple, et pense pouvoir être un plus pour ce jeune groupe.

La suite après cette publicité

« Je sais que l’équipe de France pour les JO ils ont quelques problèmes je crois, ils n’arrivent pas à trouver un nombre de joueurs suffisant. Je suis partant pour aller dans ce groupe France pour les JO, mais vraiment, tu sais que je peux aller en finale et gagner les JO (…) C’est une équipe jeune, j’ai le caractère justement pour pouvoir les encadrer. J’aime mon pays et je sais que je peux apporter quelque chose en plus dans cette équipe, et tu le sais je suis atypique, si je met les pieds là-bas on arrive en finale », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.