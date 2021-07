Amical : le MHSC chute face à Sète

Le MHSC démarrait sa préparation par une rencontre amicale face à Sète pensionnaire de National. Une opposition qui marquait les grands débuts sur le banc héraultais d'Olivier Dall'Oglio. L'histoire retiendra que l'ancien technicien du Stade Brestois 29 aura démarré son aventure à Montpellier par une défaite.

Si les hommes de Dall'Oglio menaient de deux buts avant la demi-heure de jeu grâce à Delort (10e) et Wahi (19e), ces derniers se sont faits surprendre dans la foulée sur penalty (19e) à quelques encablures du retour aux vestiaires (2-2, 43e). Le second acte s'avérait cauchemardesque pour le onze remodelé du MHSC qui rendait les armes à deux reprises (65e, 68e). Sète raflait la mise 4-2 et s'offrait un prestigieux succès.