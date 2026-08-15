La clause folle prévue par Cristiano Ronaldo pour Georgina Rodriguez en cas de divorce

Alors que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez viennent de se marier au Portugal, les détails de leur union et de leur vie commune continuent de faire parler. Selon Marca, le couple aurait notamment prévu des dispositions financières particulièrement importantes en cas de séparation. Le média espagnol affirme ainsi que Georgina pourrait bénéficier d’une pension mensuelle à vie estimée à environ 100 000 euros si le mariage venait à prendre fin.

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Toujours selon Marca, la compagne du quintuple Ballon d’Or conserverait également la propriété de leur luxueuse résidence familiale à La Finca, quartier très prisé de Madrid. Des informations qui donnent un aperçu des dispositions prises autour du patrimoine du couple, quelques jours seulement après leur mariage célébré à Cascais, en présence de leurs cinq enfants.