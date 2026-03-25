Un international brésilien veut revoir Benzema chez les Bleus
Karim Benzeman n’a plus reporté le maillot de l’Équipe de France depuis 2022. L’ancien attaquant du Real Madrid avait été au cœur d’un incroyable imbroglio lié à une blessure qui l’avait contraint de déclarer forfait. Un épisode qui avait également entraîné sa retraite internationale. Pour autant, l’ancien Lyonnais a récemment ouvert la porte à un retour chez les Bleus. Ancien partenaire de Benzema à Al-Ittihad jusqu’à cet hiver, Fabinho a déclaré à L’Équipe qu’il souhaitait voir à nouveau KB9 avec la tunique tricolore.
« Bien sûr, il a le niveau. Je pense qu’il est encore le meilleur numéro 9 français. D’ailleurs, je ne sais même pas si c’est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer… C’est Karim. À l’entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matches qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif », a déclaré l’ancien milieu de l’AS Monaco à quelques jours du match amical entre le Brésil et la France.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CdM 2026 : les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour aller aux Etats Unis
Explorer