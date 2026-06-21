Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne est à genou devant son héros Deniz Undav

L’Allemagne est en seizièmes avec ses deux victoires en deux rencontres. Les Germaniques se sont imposés 2-1 face à la Côte d’Ivoire samedi soir, au terme d’un match particulièrement intense et plaisant à suivre. Pourtant menée au score, la Nationalmannschaft a fait la différence en deuxième période, avec une victoire arrachée dans les derniers instants de la partie. Et ce, en bonne partie grâce à Deniz Undav, entré en jeu en deuxième période pour disputer la dernière demi-heure du match.

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Le joueur de Stuttgart a d’abord égalisé à la 68e minute, expédiant un bon centre d’Amiri au fond des filets, en véritable joueur de surface. A noter que c’est lui qui fait le bon décalage au départ de l’action aussi. Il a continué de créer du danger dans les derniers mètres africains. Puis, à la 90e+4, sur un bon service de Nmecha, il a décoché une frappe puissante en pivotant pour offrir la victoire à l’Allemagne. Coaching gagnant pour Julian Nagelsmann donc, alors qu’Undav, fort de son doublé, reçoit logiquement des éloges de partout au pays ce dimanche matin.

L’Allemagne dit merci

A commencer par son coéquipier Jonathan Tah. « Mentalité gagnante, esprit d’équipe. Je pense que c’est exactement ce qu’il faut pour réussir dans un tournoi. Et oui, je pense que Deniz doit juste être mis en avant aujourd’hui. À la mi-temps, il pousse l’équipe. Et quand il entre, il porte l’équipe et marque les buts », a expliqué le défenseur central au sujet de son coéquipier. « Deniz est un vrai tueur devant. Il n’a pas besoin de beaucoup d’occasions. Je pense que deux seulement : mon centre, où il marque, et Felix à la 90e minute. Voilà : deux occasions, deux buts, et ça, c’est de la qualité », a de son côté lancé Nadiem Amiri.

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Dans la presse, c’est pareil. « L’attaquant a inscrit un doublé pour assurer la victoire de la DFB (2-1). Mais qu’est-ce qui rend réellement le Stuttgarter si exceptionnel ? », s’interroge Sport Bild, dans un article où on met en avant sa mentalité : « ainsi, alors que d’autres joueurs pourraient être frustrés dans une telle situation, Undav pousse l’équipe vers le haut ». « C’est ça l’ADN de buteur. Il contrôle le ballon, il sait qu’il est dans une bonne situation. Rien de nouveau pour Deniz. Dès qu’il y a un peu d’espaces, on profite de lui ! », a pour sa part lancé Thomas Müller à la télévision allemande. Les Allemands estiment d’ailleurs qu’il mérite une place dans le onze. « Le joueur de 29 ans a demandé une place dans le onze de départ contre l’Équateur », écrit de son côté Die Zeit, alors que Nagelsmann n’a pas écarté cette possibilité.