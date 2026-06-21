Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne est à genou devant son héros Deniz Undav
Auteur d’une entrée en jeu brillante pour donner la victoire aux siens, Deniz Undav est encensé de partout en Allemagne ce dimanche matin.
L’Allemagne est en seizièmes avec ses deux victoires en deux rencontres. Les Germaniques se sont imposés 2-1 face à la Côte d’Ivoire samedi soir, au terme d’un match particulièrement intense et plaisant à suivre. Pourtant menée au score, la Nationalmannschaft a fait la différence en deuxième période, avec une victoire arrachée dans les derniers instants de la partie. Et ce, en bonne partie grâce à Deniz Undav, entré en jeu en deuxième période pour disputer la dernière demi-heure du match.
Le joueur de Stuttgart a d’abord égalisé à la 68e minute, expédiant un bon centre d’Amiri au fond des filets, en véritable joueur de surface. A noter que c’est lui qui fait le bon décalage au départ de l’action aussi. Il a continué de créer du danger dans les derniers mètres africains. Puis, à la 90e+4, sur un bon service de Nmecha, il a décoché une frappe puissante en pivotant pour offrir la victoire à l’Allemagne. Coaching gagnant pour Julian Nagelsmann donc, alors qu’Undav, fort de son doublé, reçoit logiquement des éloges de partout au pays ce dimanche matin.
L’Allemagne dit merci
A commencer par son coéquipier Jonathan Tah. « Mentalité gagnante, esprit d’équipe. Je pense que c’est exactement ce qu’il faut pour réussir dans un tournoi. Et oui, je pense que Deniz doit juste être mis en avant aujourd’hui. À la mi-temps, il pousse l’équipe. Et quand il entre, il porte l’équipe et marque les buts », a expliqué le défenseur central au sujet de son coéquipier. « Deniz est un vrai tueur devant. Il n’a pas besoin de beaucoup d’occasions. Je pense que deux seulement : mon centre, où il marque, et Felix à la 90e minute. Voilà : deux occasions, deux buts, et ça, c’est de la qualité », a de son côté lancé Nadiem Amiri.
Dans la presse, c’est pareil. « L’attaquant a inscrit un doublé pour assurer la victoire de la DFB (2-1). Mais qu’est-ce qui rend réellement le Stuttgarter si exceptionnel ? », s’interroge Sport Bild, dans un article où on met en avant sa mentalité : « ainsi, alors que d’autres joueurs pourraient être frustrés dans une telle situation, Undav pousse l’équipe vers le haut ». « C’est ça l’ADN de buteur. Il contrôle le ballon, il sait qu’il est dans une bonne situation. Rien de nouveau pour Deniz. Dès qu’il y a un peu d’espaces, on profite de lui ! », a pour sa part lancé Thomas Müller à la télévision allemande. Les Allemands estiment d’ailleurs qu’il mérite une place dans le onze. « Le joueur de 29 ans a demandé une place dans le onze de départ contre l’Équateur », écrit de son côté Die Zeit, alors que Nagelsmann n’a pas écarté cette possibilité.
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