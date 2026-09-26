Bayern Munich : la nouvelle mise au point d’Harry Kane sur son avenir

Alors que l’Angleterre s’apprête à défier l’Espagne dans le cadre de la Ligue des Nations, Harry Kane s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’attaquant du Bayern Munich d’évoquer son avenir et les discussions actuelles autour d’une éventuelle prolongation. «Les négociations se passent bien. Elles sont toujours en cours. Elles avancent dans la bonne direction. Les deux parties abordent la situation avec beaucoup de sérénité, car tout le monde constate que je me sens très bien ici», a tout d’abord avoué le buteur bavarois.

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Et d’ajouter : «je me contente de faire mon travail. Officiellement, mon contrat court encore pendant neuf mois, donc rien ne change vraiment. Ces négociations contractuelles peuvent attendre, et c’est à l’équipe qui m’entoure de discuter et de régler ces questions. D’ici un mois environ, une décision devrait être prise – et je pense qu’elle sera positive». Voilà qui est clair.