Coupe de France : l’OM colle un 9-0 à Bayeux

L’élimination du PSG ouvre le champ des possibles pour les outsiders de cette Coupe de France. Au premier rang de ces loups aux dents longues, on retrouve l’OM, en déplacement chez le Petit Poucet Bayeux, sans victoire dans la doyenne des compétitions depuis 1989, sans trophée depuis 2012 après avoir vu le Trophée des Champions lui échapper dans les ultimes secondes la semaine dernière. L’opportunité est belle d’autant que le tirage au sort, qui a eu lieu juste avant le coup d’envoi, promettait un choc contre le Stade Rennais au Vélodrome en 8e de finale. La seule difficulté pour les hommes de Roberto De Zerbi : ne pas tomber dans la facilité contre cette équipe de R1. Celle-ci joue le match de sa vie dans un stade Michel-D’Ornano acquis à sa cause.

La suite après cette publicité

Global 23 Possession 77 46 Duels gagnés 54 65 Passes réussies 93

Pour éviter tout écueil, l’entraîneur italien envoyait un onze entre joueurs en quête de temps de jeu (Medina, Murillo, Traoré, Gomes, Gouiri) et cadres en pleine possession de leurs moyens (Pavard, Palmieri, Greenwood). La différence de niveau entre les deux formations s’est tout de suite fait sentir, surtout que les amateurs ont tenté d’exercer un pressing tout terrain, immédiatement sanctionné. Après la première tentative d’Emerson (4e), Murillo profitait d’un ballon en profondeur de Greenwood pour servir Gomes au point de penalty, totalement esseulé grâce à l’appel de Gouiri (1-0, 13e). Dans la foulée, le gardien Lecanu manquait sa sortie aérienne et permettait à Traoré de doubler la mise (0-2, 19e).

L’OM a respecté l’adversaire jusqu’au bout

Malgré un scénario déjà scellé, Bayeux tentait d’attaquer et de presser mais dès la récupération, l’OM parvenait toujours ou presque à se mettre en situation en quelques passes. Sur une nouvelle offensive adverse, O’Riley parvenait à alerter Traoré, qui retrouvait le Danois après 60 mètres de course. Celui-ci décalait Greenwood à la conclusion du gauche (0-3, 26e). Plutôt discret jusque-là et auteur d’un gros loupé quelques minutes auparavant, Gouiri ne se trompait pas deux fois en profitant du service de Traoré (0-4, 32e). L’addition commençait déjà être lourde… Complètement dépassés et dominés, les Normands revenaient à la pause avec l’intention de moins se livrer, pendant que De Zerbi pensait déjà aux matchs suivants en sortant Palmieri et Medina pour Weah et Egan-Riley.

La suite après cette publicité

Ça ne calmait pas les ardeurs phocéennes, ni l’envie de Gouiri de se montrer. Malgré le contact avec le gardien adverse, l’attaquant restait debout pour naviguer dans la surface et servir Greenwood devant le but vide (0-5, 49e). Sur l’action suivante, on reprenait les mêmes en inversant les rôles cette fois avec l’Anglais dans le costume du passeur à destination de l’international algérien (0-6, 55e). Seule ombre au tableau de l’OM, la blessure à la cheville de Gomes, remplacé par Bakola, à deux doigts de marquer sur son premier ballon (68e). À l’approche du coup de sifflet final, Egan-Riley marquait sur corner (0-7, 79e), Maupay participait lui aussi à la fête en inscrivant son tout premier but de la saison (0-8, 86e), et Greenwood terminait le travail (0-9, 90e). L’OM s’est montré sérieux tout au long de la soirée et gagne le droit de rêver face à ce tableau plus ouvert que jamais.