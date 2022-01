PSG : les Parisiens de retour à l'entraînement avec beaucoup d'absents

Deux jours avant le 1/16ème de finale de Coupe de France à Vannes, lundi, les joueurs du Paris Saint-Germain ont officiellement été convoqués par Mauricio Pochettino et son staff pour un entraînement prévu ce samedi, à 15 heures. Cependant, les joueurs sud-américains (Messi, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar) ainsi que le Costaricien Navas sont autorisés à reprendre un jour plus tard, soit à la veille du déplacement en Bretagne.

Si Mauricio Pochettino expliquait que les Sud-américains avaient une chance de figurer dans le groupe pour ce match de Coupe de France, Diallo, Gueye et Hakimi, qui ont déjà rejoint leur sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier au 6 février), seront logiquement absents. De plus, le technicien argentin devra composer sans Rafinha, parti en prêt à la Real Sociedad, ni Sergio Ramos, suspendu. Draxler, Dagba, Bernat et Kurzawa sont encore incertains.