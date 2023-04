Affaire Galtier : le PSG est en panique totale

La suite après cette publicité

Depuis une bonne semaine, l’affaire Galtier pollue la vie du Paris Saint-Germain et de l’OGC Nice. En effet, les deux écuries françaises doivent composer avec les nombreuses révélations au sujet de cette sombre histoire. Tout a commencé mardi dernier avec la diffusion par plusieurs journalistes et médias d’un e-mail de Julien Fournier. Dedans, l’ancien directeur du football d’Ineos pointe du doigt les méthodes et le comportement de Christophe Galtier (56 ans) notamment vis-à-vis des joueurs musulmans de son ancienne équipe.

Ce qui a eu l’effet d’une bombe. Défendu par plusieurs de ses anciens joueurs, dont Burak Yilmaz et José Fonte, le coach du PSG a été très touché. On le disait même "abattu". Vendredi en conférence de presse, il est sorti du silence pour se défendre et lâcher ses vérités. En parallèle, le club de la capitale a ouvert une enquête interne au sujet de son coach afin de faire la lumière sur cette affaire. Menacé en raison de mauvais résultats, Galtier n’est toutefois pas inquiété par cette histoire, qui n’influera pas sur son avenir.

Le PSG s’agite en coulisses

Malgré tout, cette affaire met le PSG dans l’embarras. Les champions de France se seraient bien passés de cette nouvelle polémique. Dans son édition du jour, L’Equipe explique que Paris veut toujours démêler le vrai du faux tout en étant très attentif à tout ce qui peut se dire sur le sujet. Les dirigeants franciliens ont d’ailleurs très peur que de nouvelles révélations soient faites sur le sujet. La semaine dernière, ils ont paniqué après des rumeurs selon lesquelles Didier Digard (entraîneur de Nice) allait faire une sortie médiatique coup de poing sur Galtier.

Cela a agité le club parisien en coulisses. Le quotidien sportif précise d’ailleurs que cela a donné "des sueurs froides" au service de communication du PSG. Mais cela ne s’est pas produit, d’autant que Digard est surveillé de près par sa direction, tout comme les joueurs et les employés du club qui ne sont pas autorisés à parler publiquement de l’affaire sous peine de grosses sanctions. Ce que l’OGCN dément. Quoi qu’il en soit, ils sont plusieurs à vouloir s’exprimer et donner leurs versions des faits. Cela se fera a priori devant la justice dans le cadre de l’enquête ouverte à ce sujet.