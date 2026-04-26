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FA Cup

FA Cup : Chelsea évince Leeds et ira défier Manchester City en finale

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Enzo Fernandez lors de sa célébration sur l'égalisation contre le PSG @Maxppp
Chelsea 1-0 Leeds

Après trois défaites de rang, Chelsea n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche en demi-finale de FA Cup contre Leeds. Après le départ de Liam Rosenior, les Blues devaient se relever avec l’intérimaire McFarlane. Et finalement, tout a parfaitement roulé pour les Blues. Face à des Peacocks en manque d’inspiration, le club londonien a ouvert le score grâce à une belle tête d’Enzo Fernandez (1-0, 23e) sur un centre de Pedro Neto.

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Au retour des vestiaires, Leeds s’est rebiffé mais cela n’était pas suffisant pour revenir dans la partie à l’image de cette occasion ratée par Dominic Calvert-Lewin (58e). Bien plus séduisants que sous Liam Rosenior, les Blues vont donc disputer la finale de FA Cup face à Manchester City le 16 mai prochain. Il s’agit de la 17e finale de Cup pour le club londonien.

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