Zidane, Mondial, capitanat…Kylian Mbappé livre ses confidences XXL sur l’équipe de France

Après une première année au Real Madrid conclue sans le moindre trophée, Kylian Mbappé a vite tourné la page pour se projeter sur ce nouvel exercice. Auteur d’un début de saison déjà remarquable avec cinq buts en autant de rencontres, l’attaquant est lancé pour le nouvel exercice. Déterminé à retrouver son efficacité et à faire oublier une saison blanche, l’attaquant tricolore veut aussi digérer la frustration de la dernière Coupe du Monde, achevée au pied du podium après une élimination face à l’Espagne en demi-finale alors que les Bleus figuraient parmi les grands favoris. Ce vendredi, dans les colonnes de France Football, le capitaine tricolore est revenu avec le recul nécessaire sur ce revers sans pour autant parler d’échec. Après avoir beaucoup parlé du Ballon d’Or et être revenu sur les succès du PSG depuis son départ, Mbappé s’est également livré sans concession sur l’équipe de France et l’échec lors du dernier Mondial :

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«Si vous m’aviez demandé à chaud, je vous aurais dit oui. Maintenant que c’est passé, ce n’est pas un échec. C’est dommage. L’Espagne a mieux négocié la rencontre, félicitations à eux», a-t-il tempéré, avant de détailler les erreurs commises lors de cette demi-finale : «on s’est trompés dans la manière dont on a abordé l’entame. Le pénalty est un tournant, parce qu’il ne se passe pas grand-chose avant. Quand tu perds 1-0 contre une équipe qui aime garder la balle, c’est plus compliqué. On n’a pas su se réajuster. La compétition est quand même positive. On a su faire rêver les Français, on les a rendus fiers. Ils ont de l’affection et de l’enthousiasme pour cette équipe. C’est quand même une victoire, ça aussi.»

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«Zinedine Zidane, c’est l’élégance», rappelle Mbappé

Au cours de cet entretien, la star tricolore s’est également épanchée sur la charge qui lui incombe depuis plusieurs années en sélection et sur le poids du brassard, qui a provoqué de nombreuses tensions par le passé. «C’est difficile juste d’être capitaine, alors capitaine de l’équipe de France, c’est très difficile. (Il rit.) Mais c’est une belle expérience. Ça m’a permis d’évoluer en tant qu’individu dans un groupe. En sélection, j’ai toujours été le gars qu’on regarde. Capitaine, c’est toi qui dois regarder les autres. C’est beaucoup d’énergie mais aussi beaucoup de plaisir. J’essaie de le faire du mieux possible. (…) Dans une Coupe du monde, on est un peu tout ça. Team Manager, nounou, psychologue, capitaine…Tu n’as pas beaucoup de temps pour toi, mais tu sais pourquoi tu es là, alors tu fais ce qui est nécessaire. (…) C’est naturel pour moi ? Non. J’ai toujours été très ordonné, méthodique. Donc, je pars du principe que chacun sait ce qu’il doit faire. On est des grandes personnes. Mais, dans la vie, tout n’est pas toujours carré. Dès lors où il y a une vingtaine d’êtres humains, ça ne peut pas être parfait. Et c’est ce qui fait la beauté», a confié le natif de Bondy.

Désormais, le regard est tourné vers l’avenir et vers un nouveau chapitre nommé Zinedine Zidane, dont les débuts sur le banc des Bleus sont prévus pour le 25 septembre prochain en Turquie. Une étape attendue avec impatience par l’ensemble du vestiaire à en croire Mbappé : «aucun des joueurs qui sont en équipe de France n’a connu autre chose (que Didier Deschamps). On est impatients de voir ce que ça va donner, et on va faire comme d’habitude, essayer d’être performants et gagner.» Comme pour beaucoup de Français, ce passage de témoin revêt une dimension particulière pour Mbappé, admirateur de la première heure du nouveau sélectionneur des Bleus. «Zidane, c’est Zidane. Pour les Français, il représente beaucoup. C’est la légende, c’est Zizou national. C’est l’élégance, la grandeur. Il a marqué l’histoire de la sélection en tant que joueur. Lui a des moments très iconiques. C’est le joueur qui représente peut-être le plus l’équipe de France. Il fait partie des joueurs qui ont traversé les générations. Il a marqué l’histoire du foot français de manière indélébile», a conclu le capitaine tricolore, visiblement impatient de retrouver Clairefontaine.