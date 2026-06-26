CdM 2026, Allemagne : Julian Nagelsmann pointe toutes les erreurs de ses joueurs

La sélection allemande peut avoir des regrets face aux sud-américains. Après la défaite face à l’Équateur lors du dernier match de poule de la Coupe du Monde 2026 (2-1), Julian Nagelsmann était présent face au micro de Magenta TV et le coach a d’ailleurs expliqué la gestion des temps forts. « Nous avions pris un excellent départ. Quand on mène aussi tôt, il faut gérer la fin de match avec beaucoup plus de conviction. Malheureusement, juste après le but, nous avons commencé à prendre des décisions imprudentes concernant notre placement. Ensuite, la situation est devenue difficile » a indiqué le sélectionneur de 38 ans.

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Puis, il a expliqué que son équipe avait manqué de temporisation face à une équipe organisée. « Nous devons être un peu plus calmes, moins obsédés par l’idée de marquer un but à chaque action ». Avant d’affronter son prochain adversaire, potentiellement le Paraguay en 16es de finale, Nagelsmann a toutefois tenu à relativiser. « On reprend lundi. On a tous connu des défaites dans les vestiaires, il faut revoir le match et en tirer des conclusions. Ce n’est pas la fin du monde, ce n’est pas si grave. Si on gagne lundi, tout ira bien ».