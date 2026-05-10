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Barça : la réaction émue d’Hansi Flick après le titre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pedri @Maxppp

Le FC Barcelone est champion d’Espagne ! Les Catalans se sont imposés face à l’ennemi juré, le Real Madrid, et célèbrent donc leur titre sur la pelouse du Camp Nou. Hansi Flick, qui a perdu son père plus tôt dans la journée, était logiquement ému au coup de sifflet final.

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« Je ne vais jamais oublier cette journée, c’était un jour difficile pour moi, qui a commencé avec le décès de mon père. Mais mon équipe est fantastique, c’est comme une famille, ils donnent tout. C’est incroyable. Ce stade, gagner la Liga contre le Real Madrid… On a très bien joué, on a marqué quand il fallait, on a bien défendu », a lancé l’Allemand, ému, sur Movistar.

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