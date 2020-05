Juventus : le malaise Adrien Rabiot se poursuit

Le confinement a été terrible pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français avait quitté La Botte et surtout n'a pas daigné revenir en même temps que les autres internationaux partis. En cause ? Un désaccord avec sa direction sur les baisses de salaires. Nécessairement, cette affaire a fait polémique en Italie et avec le passé du joueur, on n'en rate jamais une de l'accusé d'être dans un état d'esprit belliqueux.

Début mai, nous vous révélions les dessous de cette affaire. Le clan Rabiot, sa mère en tête, ne s'entend pas du tout avec Fabio Paratici, le grand patron du sportif de la Vieille Dame. Cet hiver, un transfert avait même été demandé, mais c'est finalement Emre Can qui a fait ses valises pour rejoindre l'Allemagne et le Borussia Dortmund. Selon nos informations, un transfert est toujours possible cet été, tandis que le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) discute avec Everton et Manchester United.

On commence à douter de lui à Turin

Entre temps, le joueur est revenu en Italie et a repris l'entraînement. Mais le malaise est toujours existant, semble-t-il. Selon les informations de Tuttosport, Adrien Rabiot n'est toujours pas très calme et on commence sérieusement à se poser des questions dans l'écurie turinoise. Certains, en effet, pensent que les jeux sont faits avec le Français et qu'il n'y aura pas de marche en arrière possible.

Le média transalpin explique, qu'à ce rythme-là, il est probable que la Vieille Dame le laissera partir dans de bonnes conditions. En interne, il n'existerait pas, à l'heure actuelle, de certitude absolue sur le joueur, mais le fait que le football mette du temps à reprendre de l'autre côté des Alpes ne joue pas en sa faveur et risque de faire glisser le milieu de terrain vers une fin totalement inattendue, celle d'un départ au bout d'un an.