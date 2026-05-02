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Ligue 1

Paulo Fonseca dresse un premier bilan du prêt d’Endrick à l’OL

Par Maxime Barbaud
1 min.
Paulo Fonseca et Endrick @Maxppp

Le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais s’achève dans trois matchs. Il n’aura pas tout bien fait mais le Brésilien a tout de même permis à son équipe d’arriver en position de force avant d’aborder le sprint final. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 19 ans a retrouvé de la confiance et du temps de jeu, nécessaires pour être sélectionné à la Coupe du Monde.

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«Les statistiques d’Endrick sont impressionnantes. Je suis satisfait, affirme Paulo Fonseca en conférence de presse, à la veille d’une rencontre face à Rennes décisive (20h45). Il est arrivé plus tard dans la saison et n’avait pas beaucoup joué auparavant. Il n’a pas été constant, mais c’est un jeune joueur qui a été décisif pour notre équipe.» L’expérience lyonnaise n’est pas encore finie, mais elle s’avère plutôt.

Pub. le - MAJ le
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