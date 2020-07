PSG : Choupo-Moting règle ses comptes !

Arrivé au PSG en provenance de Stoke City en 2018, le choix Éric Maxim Choupo-Moting a surpris tous les suiveurs du club de la capitale. 8 buts et 3 passes décisives en 48 matchs depuis son insertion dans le groupe de Thomas Tuchel et des performances mitigées ont fait pleuvoir les critiques sur l'international camerounais en fin de contrat à la fin de la saison. L'attaquant est donc libre de signer où il le souhaite. Et dans une interview pour France Football, il s'est permis de répondre à ses détracteurs.

« Je mérite d’être ici. Normalement, je n’ai même pas besoin de répondre. Si je le fais, c’est comme si j’avais besoin de me justifier. C’est hors de question. On a un très bon entraîneur, de très bons dirigeants, qui font des analyses avant de recruter. Si un joueur n’a pas le niveau d’un club, il ne joue pas. Ici, j’ai quand même joué ». Et en réponse à son sélectionneur, qui avait déclaré qu'il n'avait pas le niveau pour le PSG : « Je n’avais pas une relation spéciale avec Hugo Broos. Il n’a pas trop cherché le contact, mais je l’ai toujours respecté car c’était le coach. Avec lui, je n’ai pas fait la CAN (2017, remportée par le Cameroun), comme Onana et Matip, par exemple. On avait nos raisons, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c’est peut-être un peu à cause de cela qu’il a dit cela. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et s’il pense ça, ce n’est pas un problème. » Un Choupo-Moting qui règle ses comptes mais qui n'a toujours pas trouver de club pour l'an prochain.