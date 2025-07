Real Madrid : Vinicius Jr fait une grande annonce

Actuellement en congés, Vinicius Jr (25 ans) fait parler de lui à Madrid. Son avenir est au centre des débats, lui dont la prolongation est le sujet du moment. Mais comme l’a expliqué à GQ, il est aux anges au sein de la Casa Blanca, avec laquelle il rêve toujours plus grand. « Jouer à ce niveau, pour le plus grand club du monde et pour mon équipe nationale, c’est toujours un rêve. Je sais que mon parcours inspire les autres, surtout les jeunes qui viennent de mon pays. Et savoir que mon histoire peut motiver quelqu’un à poursuivre ses rêves est très important pour moi. Représenter mon équipe, mon pays et ma famille dans les plus grands stades est quelque chose que je ne considérerai jamais comme acquis. »

Il poursuit : « j’ai déjà accompli beaucoup de choses, mais mes rêves sont loin d’être terminés. Je veux remporter plus de trophées avec mon club, remporter les compétitions les plus importantes avec l’équipe nationale et continuer à inspirer la prochaine génération à croire en elle. Mon plus grand rêve est de laisser un héritage qui dépasse le cadre du football, notamment grâce à tout le travail que je mène via ma fondation pour améliorer le système éducatif au Brésil. Je prends très au sérieux ma responsabilité d’être un modèle. Être un modèle, c’est montrer le bon exemple. J’essaie de rester concentré, humble et de me souvenir d’où je viens. En fin de compte, je veux montrer aux gens qu’avec du travail et du respect, tout est possible.» Pour cela, il s’inspire lui aussi des plus grands, en plus de ses parents. « Cristiano Ronaldo m’a également inspiré par son travail et son dévouement incroyables. Il ne cesse de s’efforcer d’être le meilleur. LeBron James pour les mêmes raisons, mais aussi pour ce qu’il a fait pour sa communauté, prouvant que l’excellence va au-delà de la performance. Et, bien sûr, des légendes brésiliennes comme Ronaldo, Ronaldinho et Neymar, qui représentent tant pour le peuple brésilien et le football brésilien. Ils ont montré au monde le talent et la joie que nous apportons au jeu.» Une sortie médiatique qui prouve que Vini Jr n’a visiblement pas terminé son histoire avec le Real Madrid. Un club avec lequel il veut encore gagner beaucoup de titres.