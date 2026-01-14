Menu Rechercher
Droits TV : la LFP obtient gain de cause face à Canal + et BeIN Sports

Par Tom Courel
1 min.
Le logo de la LFP @Maxppp

Bonne nouvelle pour la LFP et LFP Media au sujet des droits TV. Les deux structures ont une nouvelle fois obtenu gain de cause face au Groupe Canal+, mais aussi beIN Sports, devant la Cour d’appel de Paris. En effet, la Ligue a publié un communiqué officiel dans lequel cette décision prise par la justice démontre que depuis 2021 ces entreprises ont vraisemblablement fait vivre un acharnement procédural de manière répétée aux institutions. Le message est clair, et la justice a finalement tranché en leur faveur.

Ligue de Football Professionnel
La LFP et LFP Media ont pris connaissance avec satisfaction des arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris dans le cadre des contentieux l’opposant au Groupe Canal+ et à beIN SPORTS.

Ces arrêts confortent toutes les décisions rendues par les juridictions (dont notamment le
Ces procédures se sont établies sur la durée ces derniers temps. Pour rappel, plusieurs poursuites avaient eu lieu entre les sociétés cités précédemment afin qu’ils s’accordent sur les droits TV de la Ligue 1. Des actions en justice et des rebondissements qui ont finalement dirigé le championnat français vers une nouvelle chaîne, Ligue 1+. À présent, le document explique bien que cela devrait marquer la fin du véritable contentieux.

Ligue 1

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
