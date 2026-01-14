Droits TV : la LFP obtient gain de cause face à Canal + et BeIN Sports

Bonne nouvelle pour la LFP et LFP Media au sujet des droits TV. Les deux structures ont une nouvelle fois obtenu gain de cause face au Groupe Canal+, mais aussi beIN Sports, devant la Cour d’appel de Paris. En effet, la Ligue a publié un communiqué officiel dans lequel cette décision prise par la justice démontre que depuis 2021 ces entreprises ont vraisemblablement fait vivre un acharnement procédural de manière répétée aux institutions. Le message est clair, et la justice a finalement tranché en leur faveur.

Ces procédures se sont établies sur la durée ces derniers temps. Pour rappel, plusieurs poursuites avaient eu lieu entre les sociétés cités précédemment afin qu’ils s’accordent sur les droits TV de la Ligue 1. Des actions en justice et des rebondissements qui ont finalement dirigé le championnat français vers une nouvelle chaîne, Ligue 1+. À présent, le document explique bien que cela devrait marquer la fin du véritable contentieux.