JT Foot Mercato : le week-end de folie des Frenchies à l'étranger

Paul Pogba continue de distribuer des caviars en Premier League. Le milieu tricolore a effectué deux passes décisives importantes qui ont permis à Manchester United de s'imposer 4-1 face à Newcastle. La pioche totalise sept caviars et confirme son excellent début de saison avec les Red Devils et l'Équipe de France.

Son compatriote du Real Madrid Karim Benzema a aussi réalisé un grand match avec son équipe. Large vainqueur du Celta de Vigo 5-2, dans un Bernabéu toujours en travaux, le capitaine de la Casa Blanca a inscrit un triplé et a délivré une passe décisive. «C'est une nuit spéciale pour nous, les supporters ont tout donné pour nous et ça a porté ses fruits en deuxième période. Pour ma part, je me sens bien, j'ai le soutien de mon entraîneur, du président, de mes coéquipiers et des supporters, donc si je peux aider avec des buts et des passes décisives, tant mieux», a-t-il expliqué.

Le week-end des débuts

Karim Benzema s'est également exprimé sur son nouveau coéquipier Eduardo Camavinga : «Il est très jeune lui aussi et il nous apportera énormément de choses.» L'international français, âgé de 18 ans, a marqué un but pour ses premiers pas sous le maillot du Real Madrid. « Il a beaucoup de qualités, il doit s'habituer à jouer avec ses partenaires. J'imagine que ça doit être fantastique pour lui», a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse.

En Premier League, c'est un autre Français qui a surpris tout le monde pour ses débuts. Odsonne Edouard a marqué son premier but avec Crystal Palace moins d'une minute après son entrée en jeu. L'ancien attaquant du Celtic y va même de son doublé dans les derniers instants pour que son équipe s'impose 3-0 face à Tottenham. Il devient le premier joueur à inscrire un doublé pour ses débuts en Premier League en tant que remplaçant depuis Sergio Agüero en août 2011.

Lemar sauve l'Atlético

Rentré en cours de jeu, Thomas Lemar a délivré le club madrilène au bout d'un temps additionnel fou de dix minutes sur le terrain de l'Espanyol. Son coéquipier, Antoine Griezmann, était titulaire pour son retour avec les Colchoneros. Grizou a réalisé un match plutôt moyen et a été remplacé à la 58e minute. Les supporters l'attendent au tournant au Wanda Metropolitano.