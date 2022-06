La fédération espagnole va établir l'égalité salariale dans les sélections féminines et masculines

La Fédération espagnole (RFEF) a annoncé mardi dans un communiqué officiel que le président de la RFEF, Luis Rubiales, avait signé un accord avec les capitaines de l’équipe nationale féminine espagnole concernant le montant des bonus et les droits à l’image jusqu’en 2027. Ainsi, les primes reçues par les footballeuses espagnoles seront les mêmes que celles des joueurs de la Roja.

La suite après cette publicité

« L’accord que nous signons aujourd’hui est à l’avant-garde du monde du football. Nous avons signé un accord de cinq ans qui nous permettra d’atteindre les prochains championnats du monde et d’Europe et, espérons-le, les Jeux olympiques. Nous devons promouvoir le sport féminin, nous nous efforçons de combler l’écart avec le sport masculin », a déclaré Rubiales. Ce nouveau contrat sur les droits à l’image n'est pas sans rappeler, les négociations pour un nouvel accord qui sont en cours entre l’Équipe de France masculine et la FFF.