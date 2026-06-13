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Coupe du Monde

CdM 2026 : un cadavre découvert devant le stade d’entraînement de l’Iran

Par Maxime Barbaud
1 min.
Un supporter de l'Iran présent au Mexique @Maxppp

Une découverte macabre. À un peu moins de trois jours de débuter la Coupe du Monde par un match face à la Nouvelle-Zélande, l’Iran fait face bien malgré lui à un fait divers sanglant. Un corps en état de décomposition a été découvert dans le coffre d’une voiture abandonnée près du stade d’entraînement de la sélection à Tijuana, au Mexique.

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Alertées par une forte odeur, les autorités ont ouvert une enquête pour identifier la victime et déterminer les circonstances du décès. Aucun lien n’a été établi entre cette affaire criminelle et la Coupe du monde ou l’équipe d’Iran. La proximité du lieu avec le camp d’entraînement a tout de même suscité une importante couverture médiatique et interroge sur la sécurité autour du tournoi.

Pub. le - MAJ le
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