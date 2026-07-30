AS Monaco : Lucas Michal va être prêté au Cercle Bruges

L’AS Monaco va prêter Lucas Michal au Cercle Bruges pour la saison 2026/27. Le jeune attaquant de 21 ans rejoindra le club belge, partenaire de l’ASM, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat rapporte L’Équipe. Sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2029, l’ancien international U20 reste pleinement dans les plans de son club formateur.

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Après un premier prêt mitigé au FC Metz, où il a disputé neuf rencontres de Ligue 1 entre février et mai, Lucas Michal tentera cette fois de franchir un cap en Belgique. L’objectif est clair pour le Monégasque : enchaîner du temps de jeu et vivre sa première saison complète chez les professionnels avant de revenir en Principauté.