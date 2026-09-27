Équipe de France : Zinédine Zidane déjà sous le charme de Rayan Cherki

Alors que Rayan Cherki semble avoir changé de dimension depuis l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, le milieu de terrain a parfaitement lancé cette nouvelle aventure. Décevant lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur de Manchester City a cette fois été repositionné dans un 4-3-3, au cœur du jeu. Face à la Turquie, Cherki a livré une prestation particulièrement convaincante. Très actif à la récupération comme dans la création, il est surtout parvenu à rester dans sa zone sans empiéter sur celle d’Ousmane Dembélé, qui décrochait régulièrement, ni sur celle de Michael Olise à droite. Une prestation qui a visiblement séduit Zinédine Zidane, lequel a de nouveau souligné les qualités de son joueur ce dimanche, dans un entretien exclusif accordé à Téléfoot.

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« Il est polyvalent, c’est-à-dire qu’il est capable de jouer à toutes les positions. Sincèrement, les joueurs de qualité peuvent le faire. Je crois que c’est aussi mon envie du moment, et je crois qu’il est capable de le faire. On sait de quoi il est capable avec le ballon, mais aussi sans ballon, dans une position où il peut défendre également. Et il l’a super bien fait. Il a été présent dans l’animation défensive et offensive. C’est une position que j’apprécie vraiment pour lui », a déclaré ZZ.