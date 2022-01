PSG : Lionel Messi et Neymar attendus cette semaine

La suite après cette publicité

L'année 2022 du PSG a débuté en Coupe de France contre Vannes le 3 janvier (0-4) en effectuant une large rotation d'effectif, laissant la place aux jeunes et à un Mbappé qui démarre l'année comme il avait terminé la précédente. De leurs côtés, les stars Messi et Neymar n'étaient toujours pas rentrées d'Amérique du Sud au moment du match et ne devraient arriver à Paris qu'entre jeudi et vendredi pour Messi et certainement dimanche pour Neymar selon L'Equipe. Le génie argentin ayant contracté la Covid-19 durant ses vacances au pays, il a dû respecter un isolement de sept jours et doit encore attendre les résultats de son dernier test PCR pour être certain de ne plus être contaminé. De plus, il n'est pas le seul dans la famille Messi a avoir contracté le virus, ce qui risque de retarder le départ puisqu'ils rentreront tous ensemble dans la capitale française.

Le Brésilien, qui de son côté est toujours blessé à sa cheville gauche, a passé le nouvel an dans sa villa sur le littoral carioca avec quelques célébrités auriverde. La cheville immobilisée, il a obtenu l'autorisation de ne rentrer à Paris que dimanche, ce qui pourrait être retardé puisque son ami Nenê, présent lors du réveillon a été testé positif au Covid-19. A l'approche du choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a besoin de compter sur toutes ses forces pour attaquer ses objectifs de la meilleure des manières possibles. Quant à eux, Neymar et Messi, qui doivent être de retour dans la capitale française cette semaine, auront un peu plus d'un mois pour préparer leur retour en Espagne.