Ancienne cible de l’OM, Mohamed Belloumi cartonne en Premier League !

Mohamed Bachir Belloumi est en train de changer de dimension. À 24 ans, l’ailier algérien réalise un début de saison remarquable avec Hull City, où il s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de son équipe. Percutant, technique et inspiré dans le dernier geste, il a marqué les esprits en Premier League, notamment grâce à son doublé face à Chelsea, avant de poursuivre sur sa lancée contre Newcastle. Avec trois buts et deux passes décisives lors de ses six premières rencontres de championnat, le Fennec a parfaitement négocié ses premiers pas dans l’élite anglaise alors qu’il avait vu l’OM faire une offre pour le recruter il y a plus de deux ans.

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Ses performances témoignent d’une progression évidente et confirment qu’il possède les qualités nécessaires pour s’installer durablement à ce niveau après avoir contribué à la montée l’année dernière. Cette montée en puissance s’est également confirmée lors de la trêve internationale, durant laquelle le jeune ailier a retrouvé la sélection algérienne avec de solides arguments. Pour ses premières apparitions avec les Verts, il a su saisir sa chance en inscrivant ses deux premiers buts internationaux, face au Burundi puis au Niger, dont un superbe coup franc à longue distance. Une performance qui donne une autre dimension à son retour en équipe nationale, près de trois ans après sa précédente convocation.

Mohamed Belloumi a tout pour réussir en Premier League

Au-delà des statistiques, Belloumi a démontré qu’il pouvait transposer en sélection l’efficacité et l’audace affichées en club. Cette réussite constitue une étape importante dans son parcours et pourrait lui permettre de devenir une véritable option offensive pour l’Algérie. En retrouvant confiance et continuité, il semble enfin en mesure de laisser derrière lui les blessures qui ont longtemps freiné son ascension. Mais derrière cette réussite se dessine aussi une histoire de transmission, intimement liée à son père, Lakhdar Belloumi, légende du football algérien et figure majeure de la génération des années 1980. Forcément comparé à son illustre père depuis ses débuts, Mohamed Bachir a dû apprendre à porter ce nom sans se laisser enfermer dans son héritage. Lakhdar, lui, n’a jamais caché sa fierté devant le parcours de son fils.

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Un avis qui est partagé par de nombreux observateurs de l’autre côté de la Manche, qui le comparent déjà à Riyad Mahrez pour ses qualités techniques et sa trajectoire avec les Tigers. Justement, son entraîneur Sergej Jakirović s’est réjoui des progrès de son joueur en septembre dernier au micro des journalistes anglais : «il a montré lors des 3 premiers matches ce qu’il pouvait apporter à ce niveau, et qu’il pouvait y ajouter de l’efficacité devant le but, ce qui est parfait. Il doit maintenant continuer sur cette lancée, parce que c’est un excellent joueur.» Entre son grand début de saison en Angleterre, ses débuts internationaux réussis et le regard bienveillant d’un père qui connaît mieux que quiconque les exigences du football de haut niveau, Mohamed Bachir dispose de solides fondations pour poursuivre son ascension.