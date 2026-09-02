Gabon : Aubameyang claque la porte et règle ses comptes

Transféré cet été de l’OM au Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang réussit ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant a marqué 3 buts en 3 apparitions. Le joueur de 37 ans prouve qu’il en a encore sous le pied. Ce mercredi, il a d’ailleurs fait un point sur sa situation en équipe nationale du Gabon, lui qui avait été désigné comme l’un des responsables du fiasco lors de la CAN 2025.

La suite après cette publicité

Il a décidé de prendre du recul comme il l’a annoncé à Canal+ Afrique. « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN en étant blessé. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et je préfère m’arrêter là. » PEA va donc prendre du recul et se concentrer sur son club.