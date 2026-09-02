Gabon : Aubameyang claque la porte et règle ses comptes
Transféré cet été de l’OM au Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang réussit ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant a marqué 3 buts en 3 apparitions. Le joueur de 37 ans prouve qu’il en a encore sous le pied. Ce mercredi, il a d’ailleurs fait un point sur sa situation en équipe nationale du Gabon, lui qui avait été désigné comme l’un des responsables du fiasco lors de la CAN 2025.
Il a décidé de prendre du recul comme il l’a annoncé à Canal+ Afrique. « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN en étant blessé. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et je préfère m’arrêter là. » PEA va donc prendre du recul et se concentrer sur son club.
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