Un nouveau courtisan se propose aux agents de Cristiano Ronaldo

Sa récente interview explosive n’a pas officiellement mis un terme à son aventure à Manchester United, mais c’est tout comme. Après avoir envoyé du petit bois sur l’organisation du club anglais, ses propriétaires et son entraîneur, Cristiano Ronaldo s’est fermé les portes de Carrington et d’Old Trafford.

Erik ten Hag ne veut plus voir la tête du portugais et les Red Devils songent sérieusement à rompre le contrat de leur numéro 7. Une fin d’histoire d’amour très amère. Mais la réalité du football va rapidement rattraper tous ces sentiments. Parti au Qatar avec le Portugal, CR7 se cherche désormais un nouveau club. Ces dernières heures, les noms du Bayern Munich et de Chelsea ont été annoncés, mais ces deux pistes se sont immédiatement refroidies.

Beckham tente sa chance

Les Bavarois crient à la fake news, tandis que Graham Potter, le coach des Blues, n’en veut pas dans son équipe. À l’instar de son prédécesseur Thomas Tuchel. Qu’à cela ne tienne, un nouveau prétendant a fait son apparition. The Sun affirme en effet que l’Inter Miami de David Beckham est très intéressé à l’idée d’enrôler le quintuple Ballon d’Or. Le tabloïd anglais précise d’ailleurs que la franchise de MLS a fait connaître son intérêt à l’agent de CR7.

Après avoir perdu Gonzalo Higuain, le club floridien se cherche une nouvelle tête d’affiche. Longtemps annoncé comme prétendant de Lionel Messi, l’Inter Miami n’avait pas spécialement prévu d’approche pour Ronaldo. Mais le changement brutal de situation du Portugais à Manchester a visiblement changé la donne. Lui qui a cherché à rejoindre une équipe qualifiée en Ligue des Champions l’été dernier, Cristiano Ronaldo acceptera-t-il de quitter définitivement l’Europe pour aller tenter l’aventure aux États-Unis ?