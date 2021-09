JT Foot Mercato : les choix forts de Mauricio Pochettino font jaser au PSG

La suite après cette publicité

Un début de saison parfait pour le Paris Saint-Germain. 6 matches, 6 victoires. 18 points sur 18. Néanmoins, le PSG est encore en rodage. Les nouvelles recrues doivent encore s'adapter et Mauricio Pochettino doit trouver la bonne formule. L'entraîneur argentin doit également gérer ses troupes, entre blessures et enchaînements des matches. Lors du choc de la 6ème journée face à l'OL, Mauricio Pochettino a fait le choix de ménager Achraf Hakimi, au contraire de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui enchaînent, alors que ces derniers ont connu quelques pépins physiques. Suspendu en Ligue des Champions, Angel Di Maria a également retrouvé sa place dans le onze lors de la victoire face aux Gones (2-1).

Une rencontre qui a été marquée par le but libérateur du rentrant Mauro Icardi. Auteur d'une entrée catastrophique face à Bruges en Ligue des Champions, l'Argentin s'est bien rattrapé pour donner la victoire aux siens d'une sublime tête. Mais le réel fait marquant a été la sortie prématurée de Lionel Messi à la 76ème minute. Stupeur générale au Parc des Princes quand Mauricio Pochettino décide de le remplacer. La Pulga a également été surprise par ce choix alors que son équipe poussait pour prendre l'avantage. Résultat, une poignée de mains entre les deux hommes qui n'a pas eu lieu et une polémique qui agite aujourd'hui l'actualité parisienne. En conférence de presse, le tacticien a assumé ce choix fort. «Tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, les décisions se prennent pour le meilleur de l’équipe, parfois ça marche parfois non, parfois ça plaît, parfois non. On est là pour ça sur le banc», a-t-il lâché.

Karim Benzema, sauveur de la Maison Blanche

Dans la lignée de son excellente saison l'année dernière, Karim Benzema est en feu en ce début de saison. Face à Valence, l'international français a de nouveau endossé le costume de sauveur. Une passe décisive pour son compère d'attaque Vinicius Jr et le but de la délivrance de la tête pour renverser Valence (1-2). Actuel meilleur buteur de Liga avec 6 réalisations au compteur, KB9 est reparti sur des bases très solides.

Un contrat historique en préparation pour Pogba

Un autre Français fait parler de lui, tant sur le terrain qu'en dehors. Il s'agit du milieu de Manchester United, Paul Pogba. Très en forme en ce début de saison avec déjà 7 passes décisives, soit plus que le cumul des deux dernières saisons, la Pioche pourrait être récompensée par Manchester United. D'après le Daily Express, les pensionnaires d'Old Trafford vont lui proposer un contrat en or massif de 467.000€ par semaine soit près de 26 M€ par an. Ce qui ferait du joueur de 28 ans le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League. De quoi faire réfléchir...