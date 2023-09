Premier League : Ange Postecoglou élu entraîneur du mois d’août

Tottenham est à l’honneur du côté de la Premier League en ce vendredi. Après avoir récompensé James Maddison comme meilleur joueur d’août, le championnat anglais a également dévoilé le meilleur entraîneur du mois dernier. Et lui aussi est un Spur, en la personne d’Ange Postecoglou, arrivé cet été sur le banc de la formation londonienne en provenance du Celtic FC, double champion d’Écosse en titre.

Le technicien australien de 58 ans, qui a succédé à l’intérimaire Ryan Mason, a su insuffler une nouvelle dynamique chez les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium, deuxièmes du championnat après quatre journées derrière Manchester City et toujours invaincus avec trois victoires et un match, en plus d’une attaque performante malgré le départ d’Harry Kane au Bayern Munich (11 buts en 4 matches).