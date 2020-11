Gareth Bale encense Tottenham et pique le Real Madrid

Poussé vers la sortie depuis plusieurs saisons au Real Madrid, notamment par Zinedine Zidane, Gareth Bale a fini par céder. Le Gallois est retourné dans son ancien club, Tottenham, sous la forme d'un prêt. Actuellement en sélection, il a évoqué sa situation dans les colonnes du Wales Online. «C'est bien de jouer à nouveau. C'est bon d'être dans un lieu où on m'aime. Je me sens aimé. Je suis en train de récupérer ma forme physique et je veux jouer à nouveau, ce qui rend heureux tous les footballeurs. Je sens que je suis au bon endroit en ce moment. Il y a encore mieux à venir, je peux plus m'améliorer et j'ai hâte d'y arriver. Cela nécessite un peu de temps pour m'habituer, le corps doit revenir à un rythme de jeu en peu de jours, vous devenez plus raide ce qui est normal mais plus je vais jouer, plus mon corps va s'habituer».

Puis il a ajouté : «cela va encore prendre un peu de temps, mais je suis sur la bonne voie et j'aime jouer à nouveau. J'ai encore besoin d'être un peu plus en forme et plus précis, mais je vais y parvenir. Cela fait six semaines que je suis de retour. Pour s'améliorer, cela prend un peu de temps, surtout quand on est un peu plus âgé, mais je suis ravi d'être de retour en pleine forme. J'espère que ce ne sera pas long, et d'ici l'été, avant l'Euro, atteindre mon pic de forme ». Motivé comme jamais, Gareth Bale veut faire un retour fracassant !