FC Barcelone : Xavi enthousiaste avant d’affronter le Real Madrid

Un Clasico à double tranchant pour le FC Barcelone. Alors que les Catalans se déplacent ce jeudi sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Blaugranas n’auront pas le droit à l’erreur s’ils ne veulent pas s’enfoncer dans la crise. D’un autre côté, un succès en terre ennemi remettrait sur le droit chemin les coéquipiers de Gavi. En conférence de presse d’avant match, Xavi n’a pas caché son enthousiasme avant d’affronter le rival madrilène.

« J’y vais avec enthousiasme, avec envie. Aller au Bernabéu me motive toujours. J’adore aller jouer là-bas, essayer de leur enlever le ballon. Ce genre de match m’excite. J’adorerais jouer demain (jeudi), au milieu de terrain, mais je ne peux pas. C’est pour ça que je dis aux joueurs d’oser, d’essayer, parce que moi j’aimerais être à leur place. Le Real est favori parce qu’il est le champion d’Espagne et d’Europe en titre, mais c’est une autre compétition, ça n’aura rien à voir avec le dernier Clasico de janvier. (…) On doit se donner à 100 %. Il faut changer de mentalité, et c’est une bonne opportunité pour réagir ».

