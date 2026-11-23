Coup d’arrêt pour Emre Mor. L’ailier turc de 29 ans et le NEC Nimègue ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat, d’un commun accord. Arrivé l’été dernier avec un contrat de deux ans, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a pris la décision de suspendre temporairement sa carrière professionnelle afin de se concentrer sur sa santé et son bien-être. En sept apparitions sous les couleurs du club néerlandais, il aura inscrit un but et délivré une passe décisive.

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Le joueur a expliqué avoir récemment rencontré des problèmes de santé qui l’ont poussé à prendre cette décision difficile. «J’en suis arrivé à un point où je dois écouter mon corps, respecter mes limites et faire de mon bien-être une priorité. C’est pourquoi j’ai pris la difficile décision de me retirer temporairement du football professionnel et de me recentrer sur moi-même», a-t-il confié. Le directeur technique du NEC, Carlos Aalbers, a également regretté cette issue, tout en soutenant le choix de son joueur.