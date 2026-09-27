Israël-Irlande : le capitaine irlandais refuse de serrer la main avant le coup d’envoi

Une scène inhabituelle s’est produite avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’Irlande et Israël. Lors du traditionnel échange des fanions (qui n’a pas eu lieu) entre les deux capitaines, Dara O’Shea a refusé de serrer la main de son homologue israélien, Manor Solomon. Alors que les deux joueurs étaient réunis au centre du terrain en présence du corps arbitral, le défenseur irlandais a décidé de ne pas effectuer ce geste protocolaire, dans un contexte de protestation de la sélection irlandaise.

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No hand shake between Dara O’Shea and Manor Solomon. pic.twitter.com/pxbXjAhVya — Reptracker | Conor McEvoy (@reptracker) September 27, 2026

Ce refus s’est accompagné d’autres gestes symboliques de la part des joueurs irlandais. Durant l’hymne national israélien, ces derniers ont baissé la tête tout en portant des brassards noirs en signe de protestation. Une prise de position collective affichée avant même le début de la rencontre, dont le refus de poignée de main entre les deux capitaines a constitué l’un des moments les plus marquants.