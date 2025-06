Angleterre : Tuchel dézingue ses joueurs contre Andorre

Ce samedi, l’Angleterre est allée chercher une victoire poussive contre Andorre (1-0). Et même si n’importe quelle victoire est bonne à prendre dans les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde, gagner sur la plus petite des marges face à une équipe comme Andorre n’a pas manqué de crisper les supporters anglais. Malgré le début de mandat parfait de Thomas Tuchel avec les Three Lions, le coach allemand n’a pas manqué d’afficher sa déception en conférence de presse après cette victoire compliquée face à Andorre :

«Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de notre performance. Nous avons plutôt bien commencé les 20 ou 25 premières minutes, mais c’est la seule fois où nous avons eu l’impression que ce n’était qu’une question de temps. Nous avons créé beaucoup d’occasions, des demi-occasions et des coups de pied arrêtés, et nous avions le sentiment que nous allions marquer et continuer sur cette lancée. Mais nous avons complètement perdu notre élan et n’avons pas réussi à le récupérer pendant toute la première mi-temps. Nous avons marqué un peu dans les 15 premières minutes de la deuxième période, mais nous nous sommes retrouvés dans une période qui n’était de loin pas assez bonne. Il y avait un manque d’urgence, de qualité et d’énergie.»